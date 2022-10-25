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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сунесс: «Джеррард не получит работу в АПЛ»

25 Октября 2022 • 12:09 Комментировать

Футбольный специалист Грэм Сунесс поделился мнением о перспективах Стивена Джеррарда на тренерском поприще после увольнения с поста главного тренера бирмингемской «Астон Виллы».

«Не думаю, что он получит еще один шанс на высоком уровне. Джеррарду нужно идти на понижение. В Чемпионшипе у него будут предложения. Если он сумеет проявить себя там, то может снова получить шанс. Вряд ли какой-то клуб АПЛ сейчас заинтересован в его услугах», - передает слова Сунесса The Mirror.

После 12 туров Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 15-е место в таблице Премьер-лиги. Накануне стало известно, что новым наставником команды назначен Унаи Эмери.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Грэм Сунесс
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