Сунесс: «Джеррард не получит работу в АПЛ»

Футбольный специалист Грэм Сунесс поделился мнением о перспективах Стивена Джеррарда на тренерском поприще после увольнения с поста главного тренера бирмингемской «Астон Виллы».

«Не думаю, что он получит еще один шанс на высоком уровне. Джеррарду нужно идти на понижение. В Чемпионшипе у него будут предложения. Если он сумеет проявить себя там, то может снова получить шанс. Вряд ли какой-то клуб АПЛ сейчас заинтересован в его услугах», - передает слова Сунесса The Mirror.

После 12 туров Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает 15-е место в таблице Премьер-лиги. Накануне стало известно, что новым наставником команды назначен Унаи Эмери.