Названы три претендента на место Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Скорее всего, португальский нападающий Криштиану Роналду покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. У 37-летнего форварда напряженные отношения с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Голландский специалист сделал из звездного бомбардира игрока резерва, что не устраивает КриРо.

Журналисты таблоида The Mirror обозначили круг вероятных кандидатов на место Роналду в «МЮ». По данным британской прессы, в шорт-листе фигурируют трое нападающих. Речь идет о Патрике Шике («Байер), Муссе Дембеле («Лион») и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Контракт Криштиану с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.

Сегодня решится судьба Роналду