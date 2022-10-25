«Арсенал» готовит предложение по трансферу звезды Серии А

Один из лидеров римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в услугах сербского полузащитника проявляет лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, «канониры» готовы предложить за Сергея 50-60 миллионов евро, а также права на Альберта-Мбойо Локонгу. Минувшим летом лондонцы пытались приобрести Милинковича-Савича, однако тогда сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне полузащитник отметился четырьмя голами и семью забитыми мячами в 15 встречах.