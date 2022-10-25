Назван топ-клуб, который готов забрать Роналду из «МЮ»

Звездный португалец Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. По данным El Chiringuito, у 37-летнего нападающего есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, где он ранее выступал за туринский «Ювентус».

Подписать Криштиану планирует «Наполи», который проявлял интерес к нему в летнее трансферное окно. Боссы неаполитанского клуба планируют предпринять еще одну попытку заполучить португальца грядущей зимой. Сам Роналду не против такого варианта.

Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Юнайтед» истекает летом следующего года.