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Назван топ-клуб, который готов забрать Роналду из «МЮ»

25 Октября 2022 • 10:05 Комментировать (5)

Звездный португалец Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. По данным El Chiringuito, у 37-летнего нападающего есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате, где он ранее выступал за туринский «Ювентус».

Подписать Криштиану планирует «Наполи», который проявлял интерес к нему в летнее трансферное окно. Боссы неаполитанского клуба планируют предпринять еще одну попытку заполучить португальца грядущей зимой. Сам Роналду не против такого варианта.

Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с «Юнайтед» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи
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Комментарии (5)
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Прям щас
25 Октября 2022 в 10:56
В Зенит. Усиление под ЛЧ на следующий сезон.
overkill666
25 Октября 2022 в 10:34
зачем?! у неаполитанцев впервые за столько лет команда просто феерит, игра глаз радует, одни победы во всех турнирах. Спалетти создал маишну для убийств какую-то. если появится эта пиявка - пострадают все, кроме пиявки с бешенной личкой в свои то годы пенсионерские...
Nicholais
25 Октября 2022 в 10:38
Соглашусь. Спаллетти уже привёл как-то в Зенит Халка и Витселя. Чем всё закончилось, думаю, все помнят. Это как раз те случаи, когда "от добра добра не ищут".
overkill666
25 Октября 2022 в 10:56
при этом, у них есть два живых примера, Ювентус и МЮ, где только хуже все стало с приходом легенды этой...
Alex1972
25 Октября 2022 в 10:27
Буратино ты наш... Хе-хе...
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