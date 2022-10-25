Назван самый быстрый футболист АПЛ, Холанн занял второе место

Новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес является самым быстрым футболистом нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Как сообщает Squawka, в текущей кампании нападающий развил скорость в 35,5 км/ч. Второе место по данному показателю занял лучший голеадор нынешнего сезона Эрлинг Холанн. Центрфорвард «Манчестер Сити» в одном из матчей пробежался со скоростью в 35,2 км/ч.

Напомним, что Дарвин перебрался в «Ливерпуль» из лиссабонской «Бенфики» в летнее трансферное окно. Его переход обошелся мерсисайдскому гранду в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 12 поединках за мерсисайдцев, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним ассистом.