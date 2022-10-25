Роналду отказался общаться с прокуратурой по делу о мошенничестве

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду, ранее выступавший за туринский «Ювентус», отказался давать показания итальянской прокуратуре по делу о мошенничестве, в котором главным фигурантом является президент «старой синьоры» Андреа Аньелли. Об этом посредством соцсетей проинформировал инсайдер Танкреди Палмери.

Напомним, что португальский форвард защищал цвета туринского гранда с 2018 по 2021 год. За «Ювентус» Криштиану провел 134 поединка, в которых отметился 101 забитым мячом и 22 голевыми передачами. Вместе с туринцами КриРо выиграл пять титулов.

С лета 2021 года Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед». Его контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.