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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба АПЛ нацелились на полузащитника «Ювентуса»

25 Октября 2022 • 08:53 Комментировать

Американский полузащитник Уэстон Маккенни, правами на которого владеет туринский «Ювентус», пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Об этом рапортует CBS Sports.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о лондонском «Арсенале», «Ньюкасле», «Эвертоне» и «Лидсе».

В свою очередь «старая синьора» готова расстаться с игроком, поскольку тренерский штаб больше не заинтересован в его услугах.

В нынешнем сезоне Маккенни провел десять матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лидс Ювентус Эвертон Арсенал Лондон Уэстон Маккенни
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