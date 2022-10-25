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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Надеюсь, Холанн не будет много есть и пить во время ЧМ-2022»

25 Октября 2022 • 08:01 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отпуске нападающего команды Эрлинга Холанна во время чемпионата мира – 2022. Сборная Норвегии, за которую выступает 22-летний бомбардир, не смогла пробиться на мундиаль.

«От того, как Эрлинг проведет это время, будет зависеть его игра во второй половине сезона. У Холанна есть дом в Марбелье, куда он отправится и будет играть в гольф. Надеюсь, Эрлинг не будет много есть и пить. Он должен вернуться в хорошей форме», - передает слова испанского тренера Talksport.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел 11 поединков, записав на свой счет 17 забитых мячей и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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