Раскрыта зарплата Эмери в «Астон Вилле»

Испанский специалист Унаи Эмери был назначен главным тренером бирмингемской «Астон Виллы». Об этом накануне отрапортовала пресс-служба английского клуба.

Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, заработная плата 50-летнего наставника на Туманном Альбионе составит семь миллионов евро. Эмери приступит к работе со «львами» с 1 ноября.

Предыдущим местом работы тренера был «Вильярреал». У руля «Астон Виллы» Эмери сменил Стивена Джеррарда, которого уволили из-за провальных результатов.

После 12 туров Премьер-лиги команда набрала 12 баллов и располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.