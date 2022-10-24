Тирни: «Жезус — один из лучших игроков, с кем я играл»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни поделился мнением о своём одноклубнике Габриэле Жезусе.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Арсенал» минувшим летом из «Манчестер Сити» за 52 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провёл в составе «канониров» 14 матчей, забив в них пять мячей и отдав столько же результативных передач.

Тирни назвал Жезуса одним из лучших игроков, с кем он когда-либо играл. Шотландец отметил, что несмотря на свою молодость, бразилец уже обладает большим опытом.

«Он потрясающий, честно говоря, он один из лучших, если не лучший, с кем я играл на поле и на тренировках. У него просто есть этот внутренний драйв и голод. Он хочет выиграть всё. Неважно, во что ты играешь, даже если это теннис головой на тренировках, он борется за каждое очко, и это тот менталитет, который у тебя должен быть, чтобы выиграть что-то», — приводит слова Тирни The Telegraph.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 30 октября против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по московскому времени.