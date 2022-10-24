Поттер высказался о ситуации Стерлинга

Вингер Рахим Стерлинг в последний раз забивал за «Челси» ещё 30 августа. О ситуации футболиста высказался главный тренер команды Грэм Поттер.

«Мы должны смотреть не на одного игрока, а на команду. Если мы будем действовать лучше как команда, то от этого выиграют и отдельные футболисты.

У Рахима есть гибкость и качество для игры на разных позициях. Мы пытаемся постоянно находить правильный баланс и правильные решения», - сказал Поттер журналистам.

Напомним, что Рахим Стерлинг перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Вингер подписал пятилетний контракт.