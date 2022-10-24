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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Холанн может побить рекорд АПЛ по голам за сезон»

24 Октября 2022 • 14:36 Комментировать (1)

В 11 матчах текущего чемпионата Англии Эрлинг Холанн записал на свой счёт 17 голов. По мнению Хосепа Гвардиолы, норвежец способен побить рекорд Премьер-лиги по голам за один сезон.

В настоящий момент рекорд принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру – в своё время им удавалось забить 34 гола в сезоне АПЛ.

«Не нужно быть гением, чтобы посчитать – если Холанн будет в среднем забивать столько же, сколько и сейчас, он побьёт рекорд. Но в футболе бывает так, что сейчас ты забиваешь, а через несколько дней перестаёшь забивать», - высказался Гвардиола в разговоре с журналистами.

Ближайший матч АПЛ «Манчестер Сити» проведёт 29 октября – против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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1evgeniy1
24 Октября 2022 в 15:19
Запомнился эпизод с третьим голом Фодена в матче с МЮ. Холлан разворачивается (кто-то удачно сравнил его с КАМАЗом с прицепом), а защита МЮ обречённо выстроилась в ряд, как Балбес, Бывалый и Трус, вставшие на пути у Нины в "Кавказской пленнице".
Парень сособен отменить все рекорды.
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