​Гвардиола: «Холанн может побить рекорд АПЛ по голам за сезон»

В 11 матчах текущего чемпионата Англии Эрлинг Холанн записал на свой счёт 17 голов. По мнению Хосепа Гвардиолы, норвежец способен побить рекорд Премьер-лиги по голам за один сезон.

В настоящий момент рекорд принадлежит Энди Коулу и Алану Ширеру – в своё время им удавалось забить 34 гола в сезоне АПЛ.

«Не нужно быть гением, чтобы посчитать – если Холанн будет в среднем забивать столько же, сколько и сейчас, он побьёт рекорд. Но в футболе бывает так, что сейчас ты забиваешь, а через несколько дней перестаёшь забивать», - высказался Гвардиола в разговоре с журналистами.

Ближайший матч АПЛ «Манчестер Сити» проведёт 29 октября – против «Лестера».