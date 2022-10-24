​Жезус не знает, почему он перестал забивать

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус прекрасно начал этот сезон. Впрочем, форма бразильца в последнее время пошла на спад – Жезус не забивал с 1 октября. Сам футболист дал комментарий на этот счёт.

«Почему я не забиваю в последние недели? Я не знаю, я действительно не знаю. Если бы я знал, я ответил бы. В этой ситуации я могу лишь продолжать стараться, прогрессировать. Я здесь, чтобы забивать голы и помогать забивать голы команде. Думаю, голы скоро вернутся», - слова Жезуса приводит Goal.com.

«Арсенал» остаётся лидером чемпионата Англии, несмотря на воскресную ничью с «Саутгемптоном» (1:1).