​«Челси» продолжает работу по трансферу Нкунку – инсайдер

Форвард Кристофер Нкунку, выступающий за «РБ Лейпциг», является трансферной целью «Челси». О ситуации с возможным переездом 24-летнего француза в Лондон высказался авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Знаю, что фанаты «Челси» хотят услышать новости о Кристофере Нкунку, но ситуация остаётся прежней: клуб работает над этим как со стороны игрока, так и со стороны «РБ Лейпцига». Следующим шагом должно стать подписание контрактов, завершающих сделку. «Челси» работает», - написал Романо в колонке на Caughtoffside.

Кристофер Нкунку оценивается экспертами портала transfermarkt в 80 миллионов евро.