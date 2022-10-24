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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Появился новый инсайд о будущем Роналду слухи

24 Октября 2022 • 12:12 Комментировать (1)

Будущее Криштиану Роналду остаётся неопределённым. Летом звёздный нападающий не покинул «Манчестер Юнайтед», хотя многие этого ожидали. Теперь Роналду не является игроком основы, что провоцирует капризы – в недавней игре с «Тоттенхэмом» португалец отказался выйти на замену, в результате чего его отстранили от команды на пару дней в качестве наказания.

Активизировались слухи о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил Caughtoffside, что если Роналду решится на трансфер, то он будет пытаться перебраться в другой клуб Европы. Варианты в МЛС и Саудовской Аравии 37-летний форвард рассматривать не будет.

Ранее сообщалось, что в окружении Криштиану Роналду признают, что он не тянет уровень Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023
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