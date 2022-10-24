Будущее Криштиану Роналду остаётся неопределённым. Летом звёздный нападающий не покинул «Манчестер Юнайтед», хотя многие этого ожидали. Теперь Роналду не является игроком основы, что провоцирует капризы – в недавней игре с «Тоттенхэмом» португалец отказался выйти на замену, в результате чего его отстранили от команды на пару дней в качестве наказания.

Активизировались слухи о том, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил Caughtoffside, что если Роналду решится на трансфер, то он будет пытаться перебраться в другой клуб Европы. Варианты в МЛС и Саудовской Аравии 37-летний форвард рассматривать не будет.

Ранее сообщалось, что в окружении Криштиану Роналду признают, что он не тянет уровень Премьер-лиги.