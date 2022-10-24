«Челси» и «Ювентус» могут обменяться игроками

Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» могут осуществить обмен футболистами. Согласно данным Calciomercato, «пенсионеры» хотят заполучить в свои ряды полузащитника Адриена Рабио. В обратном направлении может отправиться вингер Хаким Зиеш. Стороны проведут соответствующие переговоры в январское трансферное окно.

Зиеш провел в этом сезоне пять матчей за «Челси», не отметившись голевыми действиями. Контракт африканца рассчитан до 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Рабио сыграл за «старую синьору» десять поединков и забил четыре мяча. Его трудовое соглашение истекает летом следующего года. Ценник француза – 17 миллионов.