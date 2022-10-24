Тен Хаг: «МЮ» хочет побеждать в каждом матче»

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал о настрое своей команды на следующие матчи текущего сезона.

«Мы хотим побеждать в каждом матче. Это должно быть стандартом для «Манчестер Юнайтед». В данный момент команда сплочена», - передает слова голландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

В последнем поединке манкунианцы на выезде расписали мировую с лондонским «Челси» (1:1). После 11 туров Премьер-лиги подопечные тен Хага набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Следующий матч «МЮ» проведет против молдавского «Шерифа» в групповом турнире Лиги Европы.