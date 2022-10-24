«Ювентус» и «Арсенал» интересуются игроком «Шахтёра» Мудриком

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Михаилу Мудрику, сообщает Calciomercato.

По информации источника, скауты итальянского клуба следят за Мудриком уже на протяжении двух последних лет. Представители «Ювентуса» связывались с агентством 21-летнего футболиста, чтобы начать переговоры. Также отмечается, что в услугах полузащитника заинтересован и главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на Мудрика, чей контракт с «Шахтёром» рассчитан до конца 2026 года, находится и каталонская «Барселона». Напомним, что портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл в составе «горняков» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав семь результативных передач.