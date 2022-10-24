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«Ювентус» и «Арсенал» интересуются игроком «Шахтёра» Мудриком

24 Октября 2022 • 09:49 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
1 5.00 X 3.60 2 1.75
29.10 19:00

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Шахтёра» Михаилу Мудрику, сообщает Calciomercato.

По информации источника, скауты итальянского клуба следят за Мудриком уже на протяжении двух последних лет. Представители «Ювентуса» связывались с агентством 21-летнего футболиста, чтобы начать переговоры. Также отмечается, что в услугах полузащитника заинтересован и главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на Мудрика, чей контракт с «Шахтёром» рассчитан до конца 2026 года, находится и каталонская «Барселона». Напомним, что портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл в составе «горняков» 10 матчей, забив в них пять голов и отдав семь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Микель Артета Михаил Мудрик
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