Скоулз отреагировал на конфликт Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о конфликтной ситуации, которая сложилась между клубом и звездным португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Не думаю, что из-за Роналду у команды будут лишние проблемы. Криштиану – профи своего дела. Если он извинится, то вернется в состав.

Сочувствую тренерам «МЮ», которые сталкиваются с проблемами из-за звездных игроков. Раньше это был Погба, а сейчас – Роналду. Пришел тен Хаг, и у него сразу же не заладилось с Криштиану. Эта тема отвлекает тренера и команду от поставленных задач», - цитирует Скоулза Give me Sport.

Напомним, что Роналду был исключен из первой команды за свой поступок в матче с «Тоттенхэмом». Тогда игрок покинул скамейку, не дождавшись финального свистка.