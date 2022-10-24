Тен Хаг ответил на вопрос о контракте де Хеа

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с трудовым договором испанского голкипера команды Давида де Хеа. Срок действующего контракта вратаря с «красными дьяволами» истекает летом 2023 года.

«Решение по де Хеа еще не принято. Но могу сказать, что доволен его игрой в этом сезоне. В стартовых матчах Давид показал себя не лучшим образом, однако затем стал очень надежен. В его игре видна стабильность. В данный момент мы сконцентрированы на футболе, а не на переговорах», - цитирует голландского тренера The Sun.

В текущем сезоне АПЛ 31-летний голкипер провел 11 матчей, в пяти из которых отстоял на ноль.