Варди улучшил «ветеранский» рекорд АПЛ

В воскресенье «Лестер» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Вулверхэмптоном». «Лисам» удалось забить «волкам» четыре безответных гола. Автором одного из результативных ударов стал нападающий Джейми Варди.

Как сообщает Gracenote Live, Джейми Варди улучшил «ветеранский» рекорд: в возрасте 30+ он забил в Премьер-лиге больше всех – 100 голов. Дальше в этом рейтинге идут Иан Райт (93 гола после 30-летия), Алан Ширер (84), Фрэнк Лэмпард (82) и Тедди Шерингем (77).

В Премьер-лиге Джейми Варди забивал и до своего 30-го дня рождения – всего в этом турнире нападающий «Лестера» отметился 134 голами.