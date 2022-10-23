Дэнкс: «Я реально счастлив»

В матче тринадцатого тура английского чемпионата, в своем первом после изгнания Стивена Джеррарда, «Астон Вилла» уничтожила «Брентфорд», забив тому четыре безответных мяча. Временно исполняющий обязанности главного тренера клуба Аарон Дэнкс и не чаял подобного успеха, но сейчас он счастлив.

- Я реально счастлив. Уже в первые же минуты я понял, что ребята играют должным образом, интенсивно, опасно. Нервы и переживания со стартовым свистком куда-то исчезли. Руководство попросило меня руководить командой, и, пока я не получу иных инструкций, буду делать это, вкладывая в работу всю свою энергию и фокус, - цитирует слова Дэнкса BBC Sport.