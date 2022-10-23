Артета: «Я очень разочарован»

В матче тринадцатого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» съездил в Саутгемптон, но не сумел одержать победу, несмотря на то, что первым открыл счет. События игры прокомментировал Микель Артета - испанский тренер «Арсенала».

- Исход, конечно же, должен был быть другим. Но, надо отдать должное сопернику. Мы отдали ему инициативу, хотя и создали пару моментов во втором тайме. Были шансы забить второй гол и получить победу. Я разочарован, - цитирует слова Артета Sky Sports.

В следующем, четырнадцатом туре, лондонский «Арсенал» примет в домашнем матче «Ноттингем Форест».