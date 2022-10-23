«Арсенал» впервые в 2022 году не выиграл в АПЛ, забив гол первым

В матче тринадцатого тура английского чемпионата «Арсенал» съездил в Саутгемптон, но не сумел одержать победу, несмотря на то, что первым открыл счет. Как выяснилось, в последний раз такое с лондонским клубом случалось аккурат в первый день 2022 года, когда «Арсенал» первым забил в ворота «Манчестер Сити», но проиграл 1:2.

С тех пор «канониры», если забивали первыми, то выигрывали матч, и серия эта продлилась целых восемнадцать матчей. Но ничья с «Саутгемптоном» прервала ее.

В следующем, четырнадцатом туре, «Арсенал» примет в домашнем матче «Ноттингем Форест».