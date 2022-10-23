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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» установила сразу несколько клубных рекордов

23 Октября 2022 • 18:19 Комментировать
Астон Вилла
4:0
Брентфорд
окончен

В матче тринадцатого тура английского чемпионата, в своем первом после изгнания Стивена Джеррарда, «Астон Вилла» уничтожила «Брентфорд», забив тому четыре безответных мяча. Тем самым клуб установил сразу несколько своих рекордов. О том, что «вилланы» забили два самых быстрых своих мяча в истории АПЛ, мы уже сообщали.

А после того, как на четырнадцатой минуте подоспел и третий, выяснилось, что три столь ранних гола - это не просто рекорд «Астон Виллы», но и всего чемпионата, потому что еще никому ранее не удавалось в своем первом же матче у руля клуба забить три гола в первые четырнадцать минут игры, как сейчас вышло с Аароном Дэнксом.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Астон Вилла
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