​Дэнкс вошёл в историю «Астон Виллы»

Отставка Стивена Джеррарда с должности главного тренера «Астон Виллы» дала положительный эффект. В воскресенье бирмингемцы разнесли «Брентфорд» со счётом 4:0. К этой игре команду готовил Аарон Дэнкс – именно он стал временным тренером «вилланов» после увольнения Джеррарда.

Как сообщает Opta, Аарону Дэнксу удалось войти в историю «Астон Виллы». Ранее ни одному тренеру «вилланов» не удавалось выиграть свой первый матч у руля команды с разницей в четыре гола или крупнее.

Теперь «Астон Вилла» будет готовиться к гостевому матчу Премьер-лиги против «Ньюкасла». Матч пройдёт в субботу, 29 октября.