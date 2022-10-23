«Астон Вилла» после отставки Джеррарда разнесла «Брентфорд»

Оказавшаяся в зоне вылета «Астон Вилла» после увольнения Стивена Джеррарда принимала крепких середняков из «Брентфорда». Удивительно, но сразу после ухода знаменитого экс-футболиста его команда еще как заиграла и к 14-й минуте громила противника, а в итоге победила со счетом 4:0. Дэнни Ингс оформил дубль.
Бирмингемцы рванули сразу на 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Бэйли Леон2'
|(2:0) Ингс Дэнни7'
|(3:0) Ингс Дэнни14'
|(4:0) Уоткинс Олли59'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти81' (Арчер Камерон (81') •Конса Эзри•Мингс Тайрон•Янг Эшли•Дендонкер Леандер63' (Макгинн Джон (63') •Соарес Дуглас•Уоткинс Олли81' (Чамберс Калум (81') •Буэндия Эмилиано71' (Коутиньо Филиппе (71') •Бэйли Леон71' (Рамси Джакоб (71') •Ингс Дэнни 35'
Запасные: Ольсен Робин•Беднарек Ян•Накамба Марвелус•Сансон Морган
Райя Давид•Айер Кристоффер•Йоргенсен Матиас61' (Висса Йоан (61') •Пиннок Итан•Расмуссен Мадс46' (Дасилва Джошуа (46') •Генри Рико•Ониика Фрэнк46' (Каньос Серхи (46') •Янельт Витали•Йенсен Матиас78' (Баптист Шендон (78') •Мбеумо Брайан61' (Дамсгор Миккель (61') •Тони Айвен
Запасные: Tristan Crama•Кокс Мэттью•Ми Бен•Годдос Саман
23 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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