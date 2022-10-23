«Астон Вилла» после отставки Джеррарда разнесла «Брентфорд»

Оказавшаяся в зоне вылета «Астон Вилла» после увольнения Стивена Джеррарда принимала крепких середняков из «Брентфорда». Удивительно, но сразу после ухода знаменитого экс-футболиста его команда еще как заиграла и к 14-й минуте громила противника, а в итоге победила со счетом 4:0. Дэнни Ингс оформил дубль.

Бирмингемцы рванули сразу на 14-е место.