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«Астон Вилла» после отставки Джеррарда разнесла «Брентфорд»

23 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Астон Вилла
4:0
Брентфорд
окончен

Оказавшаяся в зоне вылета «Астон Вилла» после увольнения Стивена Джеррарда принимала крепких середняков из «Брентфорда». Удивительно, но сразу после ухода знаменитого экс-футболиста его команда еще как заиграла и к 14-й минуте громила противника, а в итоге победила со счетом 4:0. Дэнни Ингс оформил дубль.

Бирмингемцы рванули сразу на 14-е место.

Протокол игры  
Астон Вилла4:0Брентфорд
(1:0) Бэйли Леон2'  
(2:0) Ингс Дэнни7'  
(3:0) Ингс Дэнни14'  
(4:0) Уоткинс Олли59'  
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти 81' (Арчер Камерон ( 81') Конса ЭзриМингс ТайронЯнг ЭшлиДендонкер Леандер 63' (Макгинн Джон ( 63') Соарес ДугласУоткинс Олли 81' (Чамберс Калум ( 81') Буэндия Эмилиано 71' (Коутиньо Филиппе ( 71') Бэйли Леон 71' (Рамси Джакоб ( 71') Ингс Дэнни  35'
Запасные: Ольсен РобинБеднарек ЯнНакамба МарвелусСансон Морган
Райя ДавидАйер КристофферЙоргенсен Матиас 61' (Висса Йоан ( 61') Пиннок ИтанРасмуссен Мадс 46' (Дасилва Джошуа ( 46') Генри РикоОниика Фрэнк 46' (Каньос Серхи ( 46') Янельт ВиталиЙенсен Матиас 78' (Баптист Шендон ( 78') Мбеумо Брайан 61' (Дамсгор Миккель ( 61') Тони Айвен
Запасные: Tristan CramaКокс МэттьюМи БенГоддос Саман
23 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Астон Вилла
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