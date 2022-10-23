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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптону» удалось притормозить «Арсенал»

23 Октября 2022 • 17:55 Комментировать (1)
Саутгемптон
1:1
Арсенал
окончен

Бесспорный лидер сезона в Англии, «Арсенал», в 13-м туре Премьер-лиги гостил у «Саутгемптона» и в этом поединке особо не превосходил противника. Возможно, сказался быстрый гол Гранита Джаки из района 11-метровой отметки после прострела Бена Уайта. В середине второго тайма Стюарт Армстронг получил проникающий пас и покатил мяч мимо голкипера. Лучший шанс у лондонцев был в конце, Мартин Эдегор отправил мяч в сетку, но передачу на него отдавали все же из-за пределов поля.

1:1, отрыв «канониров» от «Манчестер Сити» составляет два очка.

Протокол игры  
Саутгемптон1:1Арсенал
  11'Джака Гранит (0:1)
(1:1) Армстронг Стюарт65'  
Базуну ГэвинЛянко Войнович  90'Чалета-Цар ДуеСалису МохаммедПерро РоменЭльюнусси МохамедУорд-Праус ДжеймсДиалло ИбраимаАрмстронг Стюарт 80' (Эдози Самуэль ( 80') Армстронг Адам 73' (Уолкотт Тео ( 73'  89') Арибо Джо 73' (Адамс Че ( 73')
Запасные: Хуан ЛариосФинниган РайанМаккарти АлексДженепо МуссаМара Секу
Ремсдейл АаронУайт Бен 71' (Нкетиа Эдди ( 71') Салиба ВильямГабриэль дос СантосТомиясу ТакэхироПарти ТомасДжака ГранитСака Букайо  29'Эдегор Мартин 83' (Виейра Фабиу ( 83') Мартинелли Габриэл 71' (Тирни Киран ( 71') Жезус Габриэль
Запасные: Нелсон РайсХолдинг РобТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус Аленсар
23 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Комментарии (1)
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premix
23 Октября 2022 в 18:35
Я не пойму этот Арсенал, если хочешь стать чемпионом разноси всех в первом тайме с заделом в 3 мяча, а то забили один и начали вату катать, вот саперник и наказал. Это синдром Арсенала уже начинает напрягать, если так и дальше будет в этом году можно отсрочить чемпионство.
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