«Саутгемптону» удалось притормозить «Арсенал»

Бесспорный лидер сезона в Англии, «Арсенал», в 13-м туре Премьер-лиги гостил у «Саутгемптона» и в этом поединке особо не превосходил противника. Возможно, сказался быстрый гол Гранита Джаки из района 11-метровой отметки после прострела Бена Уайта. В середине второго тайма Стюарт Армстронг получил проникающий пас и покатил мяч мимо голкипера. Лучший шанс у лондонцев был в конце, Мартин Эдегор отправил мяч в сетку, но передачу на него отдавали все же из-за пределов поля.

1:1, отрыв «канониров» от «Манчестер Сити» составляет два очка.