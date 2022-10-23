«Саутгемптону» удалось притормозить «Арсенал»

Бесспорный лидер сезона в Англии, «Арсенал», в 13-м туре Премьер-лиги гостил у «Саутгемптона» и в этом поединке особо не превосходил противника. Возможно, сказался быстрый гол Гранита Джаки из района 11-метровой отметки после прострела Бена Уайта. В середине второго тайма Стюарт Армстронг получил проникающий пас и покатил мяч мимо голкипера. Лучший шанс у лондонцев был в конце, Мартин Эдегор отправил мяч в сетку, но передачу на него отдавали все же из-за пределов поля.
1:1, отрыв «канониров» от «Манчестер Сити» составляет два очка.
Протокол игры
|11'Джака Гранит (0:1)
|(1:1) Армстронг Стюарт65'
Базуну Гэвин•Лянко Войнович• 90'Чалета-Цар Дуе•Салису Мохаммед•Перро Ромен•Эльюнусси Мохамед•Уорд-Праус Джеймс•Диалло Ибраима•Армстронг Стюарт80' (Эдози Самуэль (80') •Армстронг Адам73' (Уолкотт Тео (73') • 89'Арибо Джо73' (Адамс Че (73')
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен71' (Нкетиа Эдди (71') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Томиясу Такэхиро•Парти Томас•Джака Гранит•Сака Букайо• 29'Эдегор Мартин83' (Виейра Фабиу (83') •Мартинелли Габриэл71' (Тирни Киран (71') •Жезус Габриэль
23 октября. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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