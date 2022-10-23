«Лестер» покинул последнее место, забив 4 мяча «Вулверхэмптону»

Представители зоны вылета Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» и «Лестер», встретились в матче 13-го тура. «Лисы» наконец-то показали тот футбол, который от них ждали в этом сезоне и устроили противнику разгром со счетом 4:0. В первом тайме забили Юри Тилеманс и Харви Барнс, а затем - Джеймс Мэддисон и Джейми Варди.

«Лестер» покинул последнее место и тройку худших команд в целом.