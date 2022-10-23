«Лестер» покинул последнее место, забив 4 мяча «Вулверхэмптону»

Представители зоны вылета Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» и «Лестер», встретились в матче 13-го тура. «Лисы» наконец-то показали тот футбол, который от них ждали в этом сезоне и устроили противнику разгром со счетом 4:0. В первом тайме забили Юри Тилеманс и Харви Барнс, а затем - Джеймс Мэддисон и Джейми Варди.
«Лестер» покинул последнее место и тройку худших команд в целом.
Протокол игры
|8'Тилеманс Юри (0:1)
|19'Барнс Харви (0:2)
|65'Мэддисон Джеймс (0:3)
|79'Варди Джейми (0:4)
Са Жозе•Хонни Кастро 7'67' (Семеду Нелсон (67') • 86'Коллинз Натан•Килман Макс•Буэно Уго•Моутинью Жоау81' (Траоре Бубакар (81') •Невеш Рубен•Траоре Адама•Луис Матеус II67' (Кэмпбелл Чем (67') •Поденсе Даниэл•Коста Диего80' (Хи-Чан Хван (80')
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут• 90'Джастин Джеймс88' (Томас Люк (88') •Сумаре Бубакари61' (Варди Джейми (61') •Мэддисон Джеймс•Тилеманс Юри•Дьюсбери-Холл Кирнан62' (Прат Деннис (62') •Барнс Харви79' (Олбрайтон Марк (79') •Дака Пэтсон61' (Менди Нампалис (61')
23 октября. Стадион "Молинью".
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