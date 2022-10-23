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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» покинул последнее место, забив 4 мяча «Вулверхэмптону»

23 Октября 2022 • 17:54 Комментировать
Вулверхэмптон
0:4
Лестер
окончен

Представители зоны вылета Премьер-лиги, «Вулверхэмптон» и «Лестер», встретились в матче 13-го тура. «Лисы» наконец-то показали тот футбол, который от них ждали в этом сезоне и устроили противнику разгром со счетом 4:0. В первом тайме забили Юри Тилеманс и Харви Барнс, а затем - Джеймс Мэддисон и Джейми Варди.

«Лестер» покинул последнее место и тройку худших команд в целом.

Протокол игры  
Вулверхэмптон0:4Лестер
  8'Тилеманс Юри (0:1)
  19'Барнс Харви (0:2)
  65'Мэддисон Джеймс (0:3)
  79'Варди Джейми (0:4)
Са ЖозеХонни Кастро  7' 67' (Семеду Нелсон ( 67'  86') Коллинз НатанКилман МаксБуэно УгоМоутинью Жоау 81' (Траоре Бубакар ( 81') Невеш РубенТраоре АдамаЛуис Матеус II 67' (Кэмпбелл Чем ( 67') Поденсе ДаниэлКоста Диего 80' (Хи-Чан Хван ( 80')
Запасные: Joe HodgeГуэдеш ГонсалуШаркич МатияАит-Нури РаянМоскера Йерсон
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас Ваут  90'Джастин Джеймс 88' (Томас Люк ( 88') Сумаре Бубакари 61' (Варди Джейми ( 61') Мэддисон ДжеймсТилеманс ЮриДьюсбери-Холл Кирнан 62' (Прат Деннис ( 62') Барнс Харви 79' (Олбрайтон Марк ( 79') Дака Пэтсон 61' (Менди Нампалис ( 61')
Запасные: Иверсен ДаниэльПерес АйосеИхеаначо КелечиСёюнджю Чаглар
23 октября. Стадион "Молинью".

 

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