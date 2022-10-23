​«Челси» ведёт переговоры по де Йонгу

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг снова становится героем трансферных слухов. В летнее трансферное окно каталонцы пытались расстаться с голландцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но сам де Йонг не захотел никуда уходить. Хавбек остаётся на радаре топ-клубов Европы. Как сообщает Todo Fichajes, в настоящий момент переговоры по этому игроку с «Барселоной» ведёт «Челси». Очевидно, что в переговорном процессе многое, если не всё, будет зависеть от желания самого футболиста.

25-летний Френки де Йонг провёл за «Барселону» в этом сезоне 12 матчей и забил один гол. Эксперты портала transfermarkt оценивают голландца в 60 миллионов евро.