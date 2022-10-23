​Названы сроки восстановления Варана – защитник имеет шансы поехать на чемпионат мира

Защитник Рафаэль Варан получил травму бедра в субботнем матче «Манчестер Юнайтед» против «Челси». В воскресенье футболист прошёл обследование, по итогам которого стало понятно, что Варан пропустит приблизительно три недели. Таким образом, у защитника есть неплохие шансы сыграть за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре, пишет L’Equipe.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. Сборная Франции будет защищать титул сильнейшей команды на планете. На групповой стадии команда Дидье Дешама пересечётся со сборными Австралии, Дании и Туниса.

Напомним, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1.