​«Астон Вилла» установила личный рекорд по скорости двух голов

В первом матче после отставки Стивена Джеррарда с должности главного тренера «Астон Вилла» принимает «Брентфорд». Бирмингемцам понадобилось 6 минут и 41 секунда, чтобы дважды поразить ворота «пчёл». Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, так быстро забить два гола в матче Премьер-лиги «вилланам» ранее никогда не удавалось. Отмечается, что игра с «Брентфордом» является для «Астон Виллы» 1050-й в турнире.

На момент начала тура «Астон Вилла» занимала лишь 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Именно из-за плохих результатов Стивен Джеррард лишился работы, не пробыв у руля «вилланов» и одного года.