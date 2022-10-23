Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» установила личный рекорд по скорости двух голов

23 Октября 2022 • 16:47 Комментировать
Астон Вилла
3:0
Брентфорд
1 2.10 X 3.45 2 3.55
перерыв

В первом матче после отставки Стивена Джеррарда с должности главного тренера «Астон Вилла» принимает «Брентфорд». Бирмингемцам понадобилось 6 минут и 41 секунда, чтобы дважды поразить ворота «пчёл». Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, так быстро забить два гола в матче Премьер-лиги «вилланам» ранее никогда не удавалось. Отмечается, что игра с «Брентфордом» является для «Астон Виллы» 1050-й в турнире.

На момент начала тура «Астон Вилла» занимала лишь 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Именно из-за плохих результатов Стивен Джеррард лишился работы, не пробыв у руля «вилланов» и одного года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
0
1
5.20 4.30 1.62
Видео
Перерыв
Лидс Лидс
Фулхэм Фулхэм
1
1
2.20 3.60 3.25
Видео
Перерыв
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
3
0
2.17 3.50 3.40
Видео
Перерыв
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лестер Лестер
0
2
2.23 3.50 3.30
Видео
23.10.22 в 18:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
16:53 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Варана – защитник имеет шансы поехать на чемпионат мира
16:47 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» установила личный рекорд по скорости двух голов
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:10 · Англия. Премьер-лига
Кин и Ховард считают, что вратарь «Челси» Кепа должен был отражать удар Каземиро
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле: Лучше играть с Месси, чем против него
14:54 · Англия. Премьер-лига
Раналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории 8
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле: «Для меня Месси остаётся игроком «Барселоны»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Киоун — про Каземиро: «Он даёт жизнь полузащите «Манчестер Юнайтед»
13:27 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино и Аморима в «Астон Вилле» не будет
12:52 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин – о ситуации Роналду: «Мне всё равно, что думают фанаты» 1
11:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд восхитился игрой Каземиро против «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «МЮ» претендуют на форварда из МЛС
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить бельгийского форварда у «Атлетико»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов потратить 50 миллионов на игрока «Интера»
Все новости
Рекомендуем