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​Ленгле: Лучше играть с Месси, чем против него

23 Октября 2022 • 14:57 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле вспомнил, как он выступал в «Барселоне» бок о бок с Лионелем Месси.

«По моему мнению, я играл с величайшим футболистом в мире. Месси помогает тебе становиться лучше каждый день. Я играл с ним за «Барселону» и против него за «Севилью». С ним лучше!» - сказал Ленгле Daily Mail.

В настоящий момент Лионель Месси защищает цвета «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца сезона 2022/2023. В трудовом соглашении есть опция продления ещё на один год.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси забил 9 голов и отдал 10 голевых передач в 15 матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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