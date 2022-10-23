​Ленгле: Лучше играть с Месси, чем против него

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле вспомнил, как он выступал в «Барселоне» бок о бок с Лионелем Месси.

«По моему мнению, я играл с величайшим футболистом в мире. Месси помогает тебе становиться лучше каждый день. Я играл с ним за «Барселону» и против него за «Севилью». С ним лучше!» - сказал Ленгле Daily Mail.

В настоящий момент Лионель Месси защищает цвета «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца рассчитан до конца сезона 2022/2023. В трудовом соглашении есть опция продления ещё на один год.

В сезоне 2022/2023 Лионель Месси забил 9 голов и отдал 10 голевых передач в 15 матчах за «ПСЖ».