​Ленгле: «Для меня Месси остаётся игроком «Барселоны»

Защитник «Тоттенхэма» Клеман Ленгле высказался о Лионеле Месси и Гарри Кейне.

«Когда ты долго играешь за один клуб и добиваешься хороших результатов, то ты становишься частью этого клуба. Твоё лицо связано с клубом. Для меня Месси остаётся игроком «Барселоны».

С Гарри Кейном то же самое. Трудно представить его в другой стране или другой команде. «Тоттенхэм» - большой клуб, Кейн – большой игрок и большая часть «Тоттенхэма». Он является прекрасным примером для своих партнёров», - высказался Ленгле для Daily Mail.

Отметим, что летом прошлого года Лионель Месси покинул «Барселону» и перебрался в «ПСЖ».