Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Роналду признают, что он не тянет уровень АПЛ слухи

23 Октября 2022 • 14:04 Комментировать (1)

Складывается ощущение, что дни Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Команда лучше смотрится без звёздного португальца, а его временное отстранение за отказ выйти на замену лишь усиливает напряжение.

По данным AS, в окружении Криштиану Роналду признают, что форварду будет лучше перейти в менее конкурентную лигу вроде МЛС. Очевидно, что португалец уже не тянет уровень Премьер-лиги.

В феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что зимой подписать Криштиану Роналду попробует «Челси».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Misha_diablo_football
23 Октября 2022 в 14:25
Перейдет в Челси и они вместе с ним выиграют ЛЧ в рекордный раз))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
5.20 4.30 1.62
Видео
23.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Фулхэм Фулхэм
2.20 3.60 3.25
Видео
23.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
2.17 3.50 3.40
Видео
23.10.22 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лестер Лестер
2.23 3.50 3.30
Видео
23.10.22 в 18:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
1.92 3.80 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
15:10 · Англия. Премьер-лига
Кин и Ховард считают, что вратарь «Челси» Кепа должен был отражать удар Каземиро
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле: Лучше играть с Месси, чем против него
14:54 · Англия. Премьер-лига
Раналдо не включил Роналду в список лучших футболистов в истории 2
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Ленгле: «Для меня Месси остаётся игроком «Барселоны»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Киоун — про Каземиро: «Он даёт жизнь полузащите «Манчестер Юнайтед»
13:27 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино и Аморима в «Астон Вилле» не будет
12:52 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин – о ситуации Роналду: «Мне всё равно, что думают фанаты»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд восхитился игрой Каземиро против «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «МЮ» претендуют на форварда из МЛС
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить бельгийского форварда у «Атлетико»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов потратить 50 миллионов на игрока «Интера»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Захарян высказался о трансфере в «Челси» 2
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» 1
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» сразятся за немецкого нападающего
10:28 · Англия. Премьер-лига
Аршавину больше нравятся Мбаппе и Неймар, чем Холанн
Все новости
Рекомендуем