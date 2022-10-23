Складывается ощущение, что дни Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Команда лучше смотрится без звёздного португальца, а его временное отстранение за отказ выйти на замену лишь усиливает напряжение.

По данным AS, в окружении Криштиану Роналду признают, что форварду будет лучше перейти в менее конкурентную лигу вроде МЛС. Очевидно, что португалец уже не тянет уровень Премьер-лиги.

В феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 38-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают португальца в 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что зимой подписать Криштиану Роналду попробует «Челси».