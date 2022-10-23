​Почеттино и Аморима в «Астон Вилле» не будет

На днях «Астон Вилла» отправила в отставку Стивена Джеррарда по причине неудовлетворительных результатов команды. С тех пор бирмингемский клуб ищет нового рулевого.

Как сообщает Caughtoffside со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Маурисио Почеттино и Рубена Аморима у руля «Астон Виллы» не будет. С этими специалистами пресса связывала «вилланов» в последние дни.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Бирмингемцы не находятся в зоне прямого вылета только за счёт перевеса над «Вулверхэмптоном» и «Ноттингем Форест» по дополнительным показателям.