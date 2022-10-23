Будущее Криштиану Роналду остаётся туманным. Отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом» с последующим отстранением от матча с «Челси» наводят на мысли о том, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже очень скоро.

Как сообщает Sunday World, подписать Криштиану Роналду в январе, скорее всего, попробует «Челси». Лондонцы проявляли интерес к звёздному форварду летом, но тогда сделка не состоялась. Поговаривали, что против подписания Роналду выступил тогдашний наставник «пенсионеров» Томас Тухель. В начале сентября немец был уволен – сейчас с командой работает Грэм Поттер.

37-летнего Криштиану Роналду эксперты портала transfermarkt оценивают в 20 миллионов евро.