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«Челси» попробует подписать Роналду в январе слухи

23 Октября 2022 • 13:21 Комментировать

Будущее Криштиану Роналду остаётся туманным. Отказ выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом» с последующим отстранением от матча с «Челси» наводят на мысли о том, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже очень скоро.

Как сообщает Sunday World, подписать Криштиану Роналду в январе, скорее всего, попробует «Челси». Лондонцы проявляли интерес к звёздному форварду летом, но тогда сделка не состоялась. Поговаривали, что против подписания Роналду выступил тогдашний наставник «пенсионеров» Томас Тухель. В начале сентября немец был уволен – сейчас с командой работает Грэм Поттер.

37-летнего Криштиану Роналду эксперты портала transfermarkt оценивают в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - зима 2023
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