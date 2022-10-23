​Рой Кин – о ситуации Роналду: «Мне всё равно, что думают фанаты»

Между Роем Кином и Гари Невиллом разгорелась жаркая дискуссия в студии Sky Sports. Темой дискуссии стала ситуация с Криштиану Роналду – португалец был отстранён от команды на несколько дней после отказа выйти на замену в игре с «Тоттенхэмом».

- Рой, не так много фанатов «Манчестер Юнайтед» хотят видеть Роналду в стартовом составе… - сказал Невилл.

- Мне всё равно, что думают фанаты. Всё равно. Многие фанаты понятия не имеют, что происходит, - ответил Кин.

- Без Роналду «МЮ» забивает больше голов и набирает больше очков. Это факт. Он на закате своей карьеры, без него команде лучше. Он должен принять это или уйти, - отметил Невилл.

- Очевидно же, что есть аргументы «за» и «против», когда он чувствует, что с ним обращаются несправедливо, - высказался Кин.