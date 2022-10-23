«Ньюкасл» хочет перехватить бельгийского форварда у «Атлетико»

Лидер атакующей линии «Брайтона» Леандро Троссар может продолжить карьеру в более сильном клубе английского чемпионата. По информации Express, оформить трансфер бельгийского нападающего желает «Ньюкасл».

«Сороки» готовы побороться за нападающего с мадридским «Атлетико». Трансферная стоимость Троссара оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Леандро записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу в 11 поединках. Срок действующего контракта 27-летнего игрока с «чайками» рассчитан до лета следующего года.