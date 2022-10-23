«Реал», «Барселона» и «ПСЖ» сразятся за немецкого нападающего

17-летний форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Sport.es, заинтересованность в услугах игрока проявляют сразу четыре европейских топ-клуба. Речь идет о мадридском «Реале», каталонской «Барселоне», «Ливерпуле» и «ПСЖ».

Талантливый немец связан контрактным обязательствами со «шмелями» до середины 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мукоко принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.