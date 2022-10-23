Аршавину больше нравятся Мбаппе и Неймар, чем Холанн

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о норвежском центрфорварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Мне симпатичнее Мбаппе и Неймар. Просто у Холанна уникальное сочетание мощи и скорости - поэтому он столько забивает. Я рад, что он перешел в «Сити». Им не хватало такого нападающего», - цитирует Андрея Sport24.

«Манчестер Сити» приобрел 22-летнего скандинава у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Англии Эрлинг записал на свой счет 17 забитых мячей и три голевые передачи в 11 поединках.