Кассано: «Роналду не вписывается в современный футбол»

Известный в прошлом итальянский нападающий Антонио Кассано, поигравший за мадридский «Реал», высказался о провальном периоде карьеры португальского центрфорварда Криштиану Роналду.

«Нужно проявить достоинство и сказать: «Хватит». Агент и окружение Роналду по-прежнему пытаются доказать, что он является лучшим, но это давно не так. Сейчас он создает огромные трудности «МЮ» - клубу, с которым творил историю. Роналду показывает свой характер, ему не нравится, как к нему относятся. Пусть уже едет в США или Китай. Он не вписывается в реалии современного футбола», - приводит слова Кассано Tuttomercatoweb.

В этом сезоне Роналду забил один гол в восьми матчах АПЛ. Его контракт с «МЮ» истекает в июне 2023 года.