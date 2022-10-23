Фернандеш высказался о ситуации Роналду в «МЮ»

Хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш ответил на вопрос журналистов о ситуации своего соотечественника Криштиану Роналду в стане «красных дьяволов».

«Мы не обсуждаем это на людях, все остается внутри команды. Нельзя выносить подобное из раздевалки. Сейчас самое важное для нас, как и для КриРо, - это хорошие результаты команды», - передает слова полузащитника BT Sport.

Во время недавнего матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0) Роналду без разрешения тренерского штаба покинул скамейку запасных. За этот поступок 37-летнего португальца оштрафовали и отстранили от первой команды.