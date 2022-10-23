Сборная Франции рискует потерять важного игрока перед ЧМ-2022

Сборная Франции рискует лишиться одного из ведущих защитников в преддверии чемпионата мира – 2022, который в следующем месяце стартует в Катаре.

Согласно информации Get French Football News, у центрального защитника Рафаэля Варана, выступающего за «Манчестер Юнайтед», выявлена травма подколенного сухожилия. В ближайшие дни игрок пройдет дополнительное обследование, после которого станет известно, сможет ли он поехать на мундиаль.

Рафаэль получил повреждение по ходу вчерашнего матча Премьер-лиги против лондонского «Челси» (1:1).

Напомним, что ЧМ-2022 стартует 22 ноября.