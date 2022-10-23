Дочь Ширера становится звездой Spotify

Алан Ширер - культовый футболист Англии 90-х годов прошлого столетия, он до сих пор является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 260 мячей. Команды, в которых он выступал, неизменно добивались успехов - будь то «Блэкберн» или «Ньюкасл».

Но, возможно, его популярность в Англии затмит собственная дочь Ширера, которая является весьма популярной персоной в социальных сетях, а теперь покоряет и Spotify своими песнями. Эффектная блондинка по имени Холли явно собирается развивать свою карьеру по канонам Оьги Бузовой, но, похоже, что поет она действительно лучше, сообщает derbyderbyderby.it.