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Конте нашёл усиление для «Тоттенхэма» в Италии

22 Октября 2022 • 19:21 Комментировать

Антонио Конте не раз говорил, что для решения более высоких задач «Тоттенхэму» нужны затраты на трансферном рынке. По данным Calciomercato, наставник лондонской команды хочет подписать Виктора Осимхена из «Наполи».

«Тоттенхэму» будет непросто заполучить Виктора Осимхена, поскольку форвард входит в сферу интересов целого ряда европейских грандов. Только в Премьер-лиге нигерийца связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Виктора Осимхена в 65 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 нападающий забил четыре гола в восьми матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - зима 2023
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