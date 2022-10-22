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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» может переманить Франка из «Брентфорда»

22 Октября 2022 • 17:59 Комментировать

«Астон Вилла» попрощалась со Стивеном Джеррардом – молодой тренер не проработал с командой и одного года. Отставка специалиста связана с плохими результатами команды в этом сезоне.

Теперь бирмингемский клуб ищет нового наставника для команды. Как сообщает Football Insider, «вилланы» проявляют интерес к Томасу Франку, который в настоящий момент возглавляет «Брентфорд». Отмечается, что в действующем контракте этого специалиста есть пункт, согласно которого его можно выкупить за 3 миллиона фунтов (почти 3,5 миллиона евро).

«Астон Вилла» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Астон Вилла Томас Франк
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