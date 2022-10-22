«Интер» работает над продлением контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу, но другие клубы не дремлют. По данным Calciomercatweb, интерес к турецкому футболисту проявляют два представителя Английской премьер-лиги – «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «сороки» и «красные дьяволы» могут сделать предложение по Чалханоглу уже в зимнее трансферное окно. Речь может пойти о 40 миллионах евро.

Хакану Чалханоглу 28 лет. В сезоне 2022/2023 турецкий полузащитник провёл за «Интер» 13 матчей. В них Чалханоглу записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.