​Аршавин рассказал, привозили ли его на стадион «Арсенала» в багажнике

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин рассказал, был ли случай, когда на стадион «Арсенала» его привезли в багажнике. По словам экс-форварда, дело было не совсем так.

«Меня привезли не в багажнике, а на заднем сиденье купе. Не хотели, чтобы вообще кто-то видел, что я приехал на стадион. И это можно понять: в Англии такое могло бы разнестись вмиг. Зная, как там работает пресса», - рассказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В «Арсенал» Андрей Аршавин переходил в начале 2009 года из «Зенита». За топ-клуб Английской премьер-лиги россиянин провёл 145 официальных матчей. В них Аршавин отметился 31 голом и 46 результативными передачами на партнёров.

Один из самых памятный матчей в карьере Аршавина – матч против «Ливерпуля», когда россиянин забил четыре гола на «Энфилде».