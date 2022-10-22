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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Аршавин рассказал, привозили ли его на стадион «Арсенала» в багажнике

22 Октября 2022 • 14:53 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Аршавин рассказал, был ли случай, когда на стадион «Арсенала» его привезли в багажнике. По словам экс-форварда, дело было не совсем так.

«Меня привезли не в багажнике, а на заднем сиденье купе. Не хотели, чтобы вообще кто-то видел, что я приехал на стадион. И это можно понять: в Англии такое могло бы разнестись вмиг. Зная, как там работает пресса», - рассказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В «Арсенал» Андрей Аршавин переходил в начале 2009 года из «Зенита». За топ-клуб Английской премьер-лиги россиянин провёл 145 официальных матчей. В них Аршавин отметился 31 голом и 46 результативными передачами на партнёров.

Один из самых памятный матчей в карьере Аршавина – матч против «Ливерпуля», когда россиянин забил четыре гола на «Энфилде».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон
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