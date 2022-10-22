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Билялетдинов оценил шансы Хвичи перейти в гранд АПЛ

22 Октября 2022 • 12:39 Комментировать

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов отреагировал на новость об интересе к грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны английских топ-клубов. По данным СМИ, подписать 21-летнего игрока «Наполи» хотят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Хвичей. Если поймут, что им нужен, то и трансфер будет. Вопрос состоит только в финансовом вопросе», - приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал в чемпионате России за казанский «Рубин». В текущем сезоне Серии А полузащитник провел 14 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ринат Билялетдинов Хвича Кварацхелия
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